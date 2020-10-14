Самые популярные школьные гаджеты в Ярославле – часы с SOS-кнопкой и смартфон Xiaomi

Специалисты МегаФона проанализировали продажи телефонов и аксессуаров с начала нового учебного года в Ярославле. По результатам исследования, наиболее востребованным гаджетом для школьников младших классов стали смарт-часы с обязательной SOS-кнопкой, а для ребят постарше – смартфоны с большим объемом памяти.

В МегаФоне отметили, что ярославские родители предпочитают покупать недорогие, но проверенных смартфоны до 4 тысяч рублей или модные флагманские модели стоимостью не более 19 тысяч рублей. Главные требования – наличие двух или даже трех камер, большой объем памяти и громкий динамик. Самыми популярными моделями стали Xiaomi Redmi Note 9 64 GB, ZTE Blade L8RU и Samsung Galaxy A51 64GB.

Но настоящим трендом этого сезона стали детские смарт-часы. В Ярославле в августе-сентябре их было куплено на 20% больше, чем в летние месяцы. Как правило, эти гаджеты приобретали для младших школьников. При выборе подходящей модели родители обращали особое внимание на наличие в часах опций с возможностью быстрой связи с ребенком или контроля его местонахождения в режиме реального времени. При оформлении покупки уточняли, смогут ли смарт-часы просигнализировать, если вдруг ребенок пропустит школу или пойдет не туда. Среди наиболее востребованных функций – будильник, голосовой помощник, кнопка SOS, GPS-трекер.

В отличие от смартфонов покупатели предпочитали приобретать смарт-часы в более демократичной ценовой категории – от 1,6 до 4 тысяч рублей. Наиболее популярными стали модели Elari KidPhone 3G и 4G, TCL MT40X 4G и часы-телефон Jet Kid Connect.