Пять семей из взорвавшегося дома в Ярославле выбрали себе квартиры

В гостиницах остаются 219 человек Фото: Мэрия Ярославля

Собственники пяти квартир, пострадавших во время взрыва бытового газа на улице Батова в Ярославле, уже выбрали себе новое жилье. Об этом сообщили в мэрии города. Они уже подали на рассмотрение документы, необходимые для получения единовременной выплаты.

В гостиницах сейчас живут 219 человек, им предоставлено не только жилье, но и бесплатное трехразовое питание. Находиться там ярославцы могут до 31 октября, потом им придется переехать на съемные квартиры. Оплату аренды жилья практически полностью берет на себя мэрия, до тех пор, пока пострадавшие не подберут себе новые квартиры. Жители 12 квартир уже обратились за материальной помощью, плата за съемное жилье за октябрь, по словам сотрудников мэрии, людям перечислена.

На приобретение квартир из резервного фонда правительства Ярославской области выделено 29,3 миллиона рублей. Размер выплаты составит 42389 рублей за каждый квадратный метр утраченного жилья. Существует и порядок этих выплат, однако, многие жильцы пострадавшего дома считают, что при таких условиях новые квартиры им не купить. Помещение должно быть не меньше утраченного, а дом – не позднее 2000 года постройки.