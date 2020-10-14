Ярославских детей могут лишить фигурного катания

Детский омбудсмен против передачи секции из СШОР №3 в «Молнию» Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин выступил против передачи фигурного катания из МУ СШОР №3 имени В.И.Русанова в МУ УФКиС «Молния».

- В спортивной школе подготовка детей по виду спорта «Фигурное катание» осуществляется в соответствии с действующим законодательством. «Молния» по федеральным стандартам подготовку не проводит. Фактическая передача может привести к прекращению развития фигурного катания на территории Ярославля и нарушит права детей на занятие спортом, - считает омбудсмен.

Аппарат уполномоченного уже составил свое заключение по этому вопросу и направил его в департамент физической культуры, спорту и молодежной политике Ярославской области, а также в прокуратуру города.

- Мы должны создавать для детей условия для занятия спортом в регионе, а не сокращать их, - говорит Михаил Крупин.