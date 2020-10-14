В Ярославле возобновит работу автобусный маршрут №70

На маршруте будет работать только одна «Газель». ФОТО: группа «Общественный транспорт Ярославля» во ВКонтакте

Завтра, 15 октября, автобусный маршрут №70 «15 МКР - ЖК «Норские резиденции» возобновит свою работу, сообщается на сайте «Яргортранса»

Отправляться от остановки «15 МКР» маршрутка будет в 07:02, 07:45, 08:28, 09:12, 11:14, 11:56, 12:46, 13:42, 14:32, 16:37, 17:30, 18:28;

От остановки «Норские резиденции» в 07:28, 08:11, 08:54, 09:38, 11:40, 12:22, 13:12, 14:08, 14:58, 17:03, 17:56, 18:54.

Как отмечается в группе «Общественный транспорт Ярославля» во ВКонтакте, на маршруте будет работать только одна «Газель».