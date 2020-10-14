В Ярославской области осудили налетчика на ювелирный магазин

Грабители похитили ювелирные изделия на сумму более 2,5 миллиона рублей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

43-летнего жителя Вологодской области признали виновным в грабеже в особо крупном размере.

Преступление произошло в январе прошлого года в Гаврилов-Яме. Как установили в суде, мужчина вместе с подельником заранее выяснили, что днем в ювелирном магазине работает один продавец, охраны в это время нет, а драгоценности находятся на витрине в свободном доступе. Войдя в магазин, грабители напали на продавца, завели женщину в подсобку, связали и вставили в рот кляп. Затем похитили ювелирные изделия на сумму более 2,5 миллиона рублей и скрылись с места преступления.

Мужчину приговорили к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. Дело его «напарника», как пояснили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области, выделено в отдельное производство.