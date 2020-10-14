«Увез, потому что понравилась»: в Ярославле украли Бабу-ягу

Бабу-ягу обнаружили на дачном участке. ФОТО: скриншот с видео пресс-служба УМВД России по Ярославской области

В Ярославле пропала декоративная Баба-яга, установленная около одного из магазинов в Депутатском переулке. Хозяин деревянной скульптуры обратился в полицию.

Оперативники нашли подозреваемого. Им оказался 27-летний житель Ярославского района.

- В отделе полиции задержанный пояснил, что шел мимо магазина, увидел декоративную фигуру, которая ему понравилась, и решил ее украсть. Мужчина погрузил скульптуру в машину и увез на свой дачный участок, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело. А Баба-яга уже вернулась на свое прежнее место.