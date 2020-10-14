«Когда успела сломаться?». В Ярославле будут ремонтировать «зебры» со светодиодной плиткой

Плитка не работает ан 12 пешеходных переходах Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле собираются ремонтировать светодиодную плитку на 12 пешеходных переходах. Установленная около года назад, она уже пришла в негодность.

В Дзержинском районе три «зебры» с неработающей LED-плиткой, в Ленинском – одна. «Лидер» по неисправностям – Кировский район.

- Светодиодные плитки не работают на перекрестке улиц Городской Вал и Рыбинской, перекрестке проспекта Октября и улицы Победы, на Первомайской у театра имени Федора Волкова, на улицах Свободы, Свердлова, Советской, Некрасова, Республиканской, и проспекте Октября, - перечислил адреса первый заместитель начальника управления организации контроля и мониторинга в сфере благоустройства мэрии Александр Воробьев.

Самое большое число неработающих объектов – на улице Республиканской. Они просто не были подключены из-за некорректно составленной документации, сейчас она составляется вновь.

Светодиодная плитка на тротуаре должна привлекать внимание пешеходов, особенно людей с гаджетами. Оборудование успешно работает в Москве, Санкт-Петербурге и за рубежом.

Но многие ярославцы к такому нововведению относятся скептически.

- Зимой эту подсветку не видно из-за плохой уборки дорог. Поэтому бесполезная эта подсветка. Надо делать подсветки сверху проекцией на дорогу, - предлагают жители города.