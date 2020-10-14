Кассу ярославского магазина арестовали за долги по аренде

Теперь в счет долга товариществу собственников будет перечисляться половина выручки магазина Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Судебные приставы арестовали кассу ярославского магазина, который продает семена и садоводческие товары.

Владелец торговой точки, расположенной в подвале жилого дома в Дзержинском районе, задолжал товариществу собственников более 200 тысяч рублей. Жильцы обратились в суд и выиграли дело. Однако предприниматель в установленный срок долг не погасил. Приставам пришлось выехать в магазин. Деньги, обнаруженные в кассе, изъяли.

На сегодняшний день часть взысканных денежных средств перечислили взыскателю, сообщили в пресс-службе УФССП России по Ярославской области. Теперь владельцу магазина придется отдавать половину выручки собственникам до тех пор, пока задолженность не будет погашена полностью.