В Ярославской области в столкновении двух легковушек погиб водитель

Погибший мужчина был водителем такси. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" во ВКонтакте

ДТП произошло сегодня, 14 октября, около 08:25 в Ярославском районе. По предварительной информации, дорогу не смогли поделить автомобили «Рено Логан» и «Мицубиши».

В результате столкновения 59-летний водитель «Рено» погиб на месте до приезда скорой помощи. 37-летнего мужчину, находившегося за рулем второй машины, с травмами доставили в больницу, рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.