Денег на строительство нет: обещанная школа в Ярославском районе может не появиться

В поселке Заволжье обещали построить школу на 350 учеников Фото: Иван ВИСЛОВ

Жители поселка Заволжье Ярославского района обеспокоены тем, что обещанная школа, рассчитанная на 350 учеников, так может и не появиться. Об этом на своей странице в социальной сети написала депутат Заволжского сельского поселения Татьяна Шамина.

Строительство планировали начать в этом году. Но вчера, 13 октября, во время заседания комитета по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог выяснилось, что денег для возведения школы нет.

- Проект готов к реализации, но в моей адресной программе такого объекта нет. Ярославский район вместе с департаментом образования и профильным министерством ищет источник финансирования, - отметил директор регионального департамента строительства Виктор Жучков.

Еще не построив школу в поселке Заволжье, администрация района обещает открыть учебное учреждение на 1100 мест в Красном Бору. Есть ли средства на реализацию новой идеи, пока большой вопрос.

- Заволжье застраивается жилыми домами. Новые школы не появляются. В сельских учебных заведениях сохраняется дефицит мест, - пишет Татьяна Шамина.

По ее словам, чтобы разрешить возникшую ситуацию, депутаты «намерены обращаться в вышестоящие ведомства, за пределы области».