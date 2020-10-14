В Ярославской области стали меньше жениться

В Ярославской области резко сократилось и количество браков и количество разводов Фото: Тимур ХАНОВ

В Ярославской области в 2020 году резко сократилось и количество браков и количество разводов. С большой долей вероятности, на это повлияла пандемия по коронавирусу: не все хотели играть свадьбу в медицинских масках и без гостей. С разводами, видимо, решили повременить до лучших времен, а не проходить квест с подачей заявления онлайн.

- Сейчас карантин продлят, так вообще люди разводиться перестанут, - пишут ярославцы.

- Некоторые может суеверные, не хотят в високосный год жениться и разводиться.

За январь-август этого года в регионе на 1000 браков пришлось 626 разводов. В 2019-м их было 653. В текущем году в регионе зарегистрировано 4136 браков, в прошлом было 5418. Больше половины супружеских пар развелись: 2590 – в 2020-м и 3537 – в 2019-м.