Костромские полицейские спасли заблудившихся ярославцев

На помощь заблудившимся ярославцам пришли костромские автоинспекторы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером 10 октября в дежурную часть одного из подразделений костромской полиции поступило сообщение о том, что трем жителям Ярославской области требуется помощь. Среди людей, оказавшихся в затруднительном положении, была беременная женщина.

Выяснилось, что ярославцы ехали в Солигалич, но из-за неправильно введенных данных навигатор завел людей совершенно в Буйский район. Ситуацию усугубило еще и пробитое колесо машины. У водителя не оказалось нужных инструментов для его замены. К счастью, путешественники смогли дозвониться в полицию.

Прибывшие на место автоинспекторы поменяли колесо и сопроводили заблудившихся ярославцев до районного центра, рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. Супруг беременной женщины написал благодарность в адрес сотрудников ГИБДД, которые не оставили людей в беде.