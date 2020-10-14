Троллейбусы по Тутаевскому шоссе в Ярославле пустят в ноябре

ФОТО: группа "Общественный транспорт Ярославля" ВКонтакте

Из-за открытия после капитального ремонта Тутаевского шоссе в Ярославле, автобусы вернулись к своей прежней схеме движения и прежнему расписанию, которые были до перекрытия одной из главных трасс города. Это относится к маршрутам №4Т «Торговый переулок – Фабрика «Красный Перевал», №6 «ЯШЗ – НЗКИ», №10 «15 МКР – НЗКИ», №23 «Областная больница – 15 МКР», №47 «Улица Доронина – Больница №9», «96 «НЗКИ – ТРК «Ярославский Вернисаж».

Маршруты троллейбусов №3 и №4 пока остаются закрытыми. Их планируют открыть в середине ноября.

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