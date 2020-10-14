Вынесли 3,5 миллиона рублей: в Ярославле задержали банду, ограбившую офис микрозаймов

Четверо из задержанных отправлены под арест. ФОТО: скриншот с видео пресс-служба УМВД России по Ярославской области

В Ярославле полиция задержала подозреваемых в разбойном нападении.

Преступление произошло в утреннее время. Пятеро в медицинских масках вошли в один из офисов микрозаймов сразу после открытия. Злоумышленники напали на женщину-менеджера и, угрожая сотруднице ножом, похитили более 3,5 миллиона рублей, рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Банду, участникам которой от 24 до 45 лет, задержали при попытке скрыться с места преступления. Деньги изъяли.

В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Четверо грабителей заключены под стражу. Бандитам грозит до 15 лет лишения свободы.