В Ярославле сносят детскую поликлинику-недострой

Семиэтажный каркас простоял без дела почти 30 лет Фото: Мэрия Ярославля

В Дзержинском районе Ярославля заканчивают разбирать семиэтажный каркас, который простоял в недостроенном состоянии почти 30 лет. Строительство началось еще 19 91-м году, здесь планировали открыть детскую поликлинику, но не сложилось. Сейчас в двухэтажной пристройке находится районная прокуратура.

Долгое время заброшка находилась в числе проблемных объектов.

- Сейчас он находится в собственности ООО "Эверест". По результатам обследованиям недостроенного здания собственник принял решение о его сносе, - пояснил главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов.