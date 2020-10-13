В Ярославской области «Ростелеком» приступил к модернизации сети доступа в интернет

Фото: ПАО «Ростелеком»

Как сообщает пресс-служба компании, обновление оборудования затронет почти девять тысяч клиентов в Ярославле, Рыбинске, Тутаеве и Ростове и позволит увеличить скорость доступа в сеть Интернет.

- Технические специалисты компании постоянно ведут незаметную для абонентов работу по мониторингу состояния и работоспособности сетей связи, прогнозируют возможные неполадки. На основании этого мы приняли решение заменить коммутаторы, которые устанавливались в 2009–2011 годах, когда “Ростелеком” только начинал массовое строительство сетей FTTb в многоквартирных домах в городах области. Сегодня это оборудование стабильно работает, но нам важно проводить профилактическую работу. Специалисты компании заменяют коммутаторы в минимальные сроки, буквально в течении часа, чтобы абоненты не почувствовали отключения самых востребованных услуг – интернета и видеосервиса Wink, - сказал директор филиала ПАО «Ростелеком» в Ярославской и Костромской областях Роман Русских.

Сегодня на территории области «Ростелеком» обеспечивает доступ в интернет для более чем 100 тысяч частных клиентов. Причем более половины абонентов подключают «Домашний интернет» в пакете с видеосервисом Wink. Он позволяет смотреть телевидение и видеоконтент на компьютерах, планшетах, смартфонах и телевизорах со Smart TV. Один аккаунт можно использовать не только на специальной телевизионной приставке, но и на пяти различных устройствах. Для большинства телеканалов доступно управление просмотром. Wink предлагает к просмотру коллекцию из 25 000 фильмов, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус и более 250 телевизионных каналов.