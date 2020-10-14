Прокуратура добилась ремонта дорог в Угличском районе через суд

Четыре дороги в Угличском районе отремонтируют по решению суда Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Угличская межрайонная прокуратура вместе с сотрудниками ГИБДД проверила состояние дорог в местах концентрации ДТП. Картина перед правоохранителями открылась не радужная.

- На дорогах «Остапково-Заозерье-Клокарево-Старое Волино», «Воздвиженское - Илино», «Улейма-Нефедьево», «Вдуля-Воздвиженское-Василево» обнаружили многочисленные выбоины, ямы. Кроме того, на указанных объектах занижены обочины и нет разметки, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По результатам проверки ведомство направило в суд исковые заявления с требованием обязать региональный департамент дорожного хозяйства устранить выявленные нарушения. Суд требования удовлетворил. Теперь ярославским властям придется привести дороги в порядок. Исполнение решения суда прокуратура поставила на контроль.