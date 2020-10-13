В Ярославской области фирму оштрафовали на 210 тысяч рублей за незаконную вырубку леса

Компания нарушила закон, неверно определив место делянки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прокуратура Борисоглебского района выявила нарушения лесного законодательства.

В ходе проверки установили, что на территории участкового лесничества незаконно вырубили почти 30 кубометров ели и березы. Спиливать эти деревья было нельзя, поскольку они относились к эксплуатационным лесам и представляли собой насаждения из подроста в возрасте 50 лет, пояснили в пресс-службе областной прокуратуры. Ущерб составил более 210 тысяч рублей.

Выяснилось, что деревья еще в 2019 году вырубила местная фирма, занимающаяся лесозаготовкой. Компания нарушила закон, неверно определив место делянки.

В отношении организации возбудили административное дело. Суд принял решение оштрафовать фирму на 210 тысяч рублей. Кроме того, прокуратура направила в суд еще один иск. Ведомство требует обязать нарушителей возместить ущерб, причиненный природе.