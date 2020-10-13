Тутаевскую ЦРБ перепрофилировали в госпиталь для COVID-пациентов Фото: Правительство Ярославской области

Тутаевская районная больница стала госпиталем по приему пациентов с COVID-19 и подозрением на новую коронавирусную инфекцию.

Согласно новому плану маршрутизации пациентов, из Тутаева экстренных больных хирургического и терапевтического профиля будут возить в КБ №9 Ярославля. В больницу им.Соловьева направят пациентов с травмами после ДТП, а в областную – с черепно-мозговыми травмами бытового характера. Инфекционная больница начнет принимать детей с инфекциями, в том числе с ОРВИ. Детей с соматическими заболеваниями (согласно их профилям) будут направлять в Центральную городскую больницу, больницу им.Семашко и Областную детскую больницу.

Как сообщает правительство Ярославской области, из-за увеличения числа зараженных департамент здравоохранения задействовал дополнительные койки в больницах региона. Сейчас их около полутора тысяч, в случае необходимости число может быть увеличено до 3 тысяч.