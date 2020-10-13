Какие дворы отремонтируют в Рыбинске в 2021 году: список

В 2021 году в Рыбинске благоустроят восемь дворов и три общественные территории Фото: Администрация Рыбинска

Сегодня, 13 октября, в администрации Рыбинска назвали территории, которые отремонтируют в 2021 году в рамках проекта «Решаем вместе» отремонтируют восемь дворов.

В список вошли восемь дворов:

- проспект Революции, дом № 50;

- улица Шевченко, дома № 19 и 17;

- улица Молодогвардейцев, дома № 3 и 4;

- улица 9 Мая, дом № 2;

- улица Баррикадная, дом № 47;

- улица Боткина, дом № 17.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, изначально Рыбинск подавал заявку на ремонт 10 дворов на сумму 30 миллионов рублей. Однако финансирование программы сократили до 23,69 миллиона. Поэтому две территории, которые заняли нижние позиции в рейтинги, пришлось исключить. Это двор дома №6 на улице Братьев Орловых и дома №19 на Волочаевской.

Также в следующем году приведут в порядок Комсомольскую площадь и два участка Волжского парка: аллею Славы и территорию от водоканала до улицы Луначарского. На эти работы выделят порядка 60 миллионов рублей. Кроме того, отдельно, в рамках областной подпрограммы федерального проекта, профинансируют ремонт площади Дерунова.