В режиме дистанта: в Ярославле пройдет форум «Проектория»

В этом году форум пройдет с 25 по 28 октября

Президент Росси Владимир Путин подписал распоряжение о проведении всероссийского форума «ПроеКТОриЯ». В этом году форум пройдет с 25 по 28 октября в дистанционном режиме.

- Формат данного мероприятия это позволяет. Центральная студия для онлайн-включений регионов-участников будет организована в КЗЦ «Миллениум», - сказал заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов.

Очного присутствия ребят в концертно-зрелищном центре не понадобится: там будут находиться только эксперты. Для школьников в каждом регионе организуют специальные площадки для работы и общения в режиме онлайн с экспертами и другими командами.

Главной темой мероприятия в этом году станут новые вызовы, которые встают перед обществом в условиях пандемии. Участникам предложат несколько направлений для работы, где сейчас необходимы прорывные решения. Ребята смогут предложить свои идеи в сферах медицины, экологии, образовании.