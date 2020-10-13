Ярославль купил еще один ретроавтобус

«Лаз-695» купили за 120 тысяч рублей Фото: Мэрия Ярославля

Ярославское ПАТП-1 приобрело еще один ретроавтобус. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

«Лаз-695» купили за 120 тысяч рублей. Ранее он принадлежал Тульской объединенной технической школе имени Тихмянова. В протоколе закупки отмечается, что автобус купили для установки на территории организации «для поднятия имиджа предприятия и укрепления корпоративного духа сотрудников».

В мае этого года Ярославль уже приобрел два раритетных автобуса «ЛиАЗ-677». Одна из машин должна быть стать мобильным музеем, вторую планировали установить на постамент.