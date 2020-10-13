В гости к жителю Ярославской области заглянул пятнистый олень

В огород жителя Переславля забрел пятнистый олень. ФОТО: группа "Национальный парк "Плещеево Озеро" во ВКонтакте

Вчера, 12 октября, житель одного из частных домов Переславля-Залесского обнаружил в своем огороде незваного гостя. На участок забрел пятнистый олень. Мужчина позвонил в полицию. Однако прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов и участковый госинспектор национального парка «Плещеево озеро» животное уже не застали. Олень успел скрыться в лесу.

- Хозяин дома показал видео, снятое на телефон. По кадрам удалось идентифицировать животное. Им оказался совсем еще молодой пятнистый олень в возрасте около трех лет. Причем, по словам мужчины, лесной житель наведывается к нему в огород уже не в первый раз, - рассказали в пресс-службе парка.

Жителей города, заметивших оленей на улицах Переславля или у себя во дворе, просят не пугать животных. Необходимо позвонить в полицию или в парк по телефону +7 (48535)3-11-46.