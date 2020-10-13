Каждый пятый заемщик потребкредита стал страховаться от потери работы

С начала года около 2,5 млн клиентов Сбербанка при заключении договора потребительского кредитования оформили подключение к программам страхования «Сбербанк страхование жизни». При этом 20% из них включили дополнительную опцию - страхование от недобровольной потери работы.

Страхование жизни при оформлении потребительского кредита позволяет клиенту обезопасить себя и свою семью от финансового бремени на случай непредвиденных обстоятельств: при наступлении неблагоприятных событий страховая компания производит выплаты и таким образом помогает частично или полностью погасить задолженность по кредиту. Включение в программу дополнительного риска недобровольной потери работы позволяет получать компенсацию за дни отсутствия занятости в размере до 244 тыс. рублей.

В январе-сентябре 2020 года «Сбербанк страхование жизни» произвела 55 тыс. страховых выплат заемщикам потребительских кредитов, в том числе более 2,6 тыс. выплат в связи с недобровольной потерей работы.