Автобусы Ярославской области переходят на «зимнее» расписание

Автобусы в Ярославской области переходят на «зимнее» расписание Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославской области изменится расписание межмуниципальных маршрутов. С 15 октября 23 автобуса перейдут на «зимнее» расписание. В основном это касается тех маршрутов, что ездят в дачные и садовые товарищества.

- Данная практика перевода работы маршрутов на «зимние» графики, учитывая снижение пассажиропотоков в зимний период, проводится ежегодно в целях эффективности эксплуатации подвижного состава, - пояснил и.о. директора департамента транспорта Ярославской области Анатолий Бойко.

Кроме того, прекращается работа сезонных автобусов: №106 «Ярославль (Ярославль Главный) – Ярославль (через Сады «Южные») и №108 «Ярославль – Сады «Южные».

Актуальную информацию о расписании автобусов можно узнать на сайте Яроблтранскома и по телефону 8(4852)67-40-80.