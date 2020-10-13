В мэрии Ярославля назвали примерные даты открытия Добрынинского моста

Открытия моста ярославцы ждут с нетерпение Фото: Полина Вачнадзе

Конец октября – начало ноября. Такие даты начала движения по Добрынинскому мосту назвали сегодня, 13 октября, на общегородском совещании в мэрии Ярославля. Открыть собираются только половину путепровода, на другой будут вестись работы.

- Согласно последней информации, при условии положительного заключения при испытания в конце октября – максимум в первой декаде ноября мы готовы открыть рабочее движение по левой стороне. Из Брагина это будет правая сторона, с Пятерки – левая, - пояснил директор департамента городского хозяйства мэрии города Ярослав Овчаров.

Полностью мост должны открыть для движения в конце декабря. Из-за ремонта путепровода и Тутаевского шоссе город чато стоял в пробках. Сегодня запустили движение по Тутаевскому шоссе, ярославцы с нетерпением ждут открытия Добрынинского моста.