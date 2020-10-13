В Ярославле будет построен современный хлебозавод

Кроме хлеба здесь будут выпускать печенье и вафли Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле собираются построить один из самых современных хлебозаводов в стране. Инвестиционный договор уже подписан, инвестор собирается вложить в предприятие 1 миллиард рублей.

Здесь собираются изготавливать не только хлеб, но и печенье, вафли, а также вафельные торты и другие кондитерские изделия. На заводе создадут не менее 350 рабочих мест. Продавать продукцию будут не только в Ярославской, но и в Ивановской и Вологодской областях.

Договор о сотрудничестве был подписал в рамках 22-ой Российской агропромышленной выставки «Золотая осень».