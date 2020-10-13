Магазин под Ярославлем продавал поддельный алкоголь

Предпринимателю грозит штраф до миллиона рублей Фото: Правительство Ярославской области

О том, что в магазине поселка Ивняки Ярославского района продается алкоголь сомнительного качества, сообщили на «горячую линию» департамента АПК и потребительского рынка области. Специалисты выехали на проверку, сообщение подтвердилось. Торговая точка продавала спиртное без акцизных марок и без лицензии, но особая категория покупателей на эти «мелочи» не обращала внимания, так как цена одной бутылки была значительно ниже рыночной.

Поддельный алкоголь был изъят сотрудником полиции.

Как отмечают в департаменте, в регионе сейчас снижается число нарушений в сфере продажи фальсифицированного алкоголя. Большую роль в этом вопросе сыграли и проверки, и существенные штрафы.

- В случае с торговой точкой в Ивняках предпринимателю по совокупности правонарушений грозит штраф до миллиона рублей. В обязательном порядке алкоголь будет конфискован, - пояснили в департаменте.