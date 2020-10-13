Ярославский «Локомотив» победил четвертый раз подряд

«Локомотив» обыграл «Йокерит» со счетом 4:2. ФОТО: ХК "Йокерит"

Выезд в Финляндию на игру с «Йокеритом» принес ярославскому «Локомотиву» четвертую победу подряд. Игра закончилась со счетом 4:2 в пользу ярославцев.

Чуть больше недели назад команды уже встречались на ледовом поле в Ярославле, но тогда фортуна была на стороне финнов. Они забросили две шайбы, у «Локомотива» получился только один гол.

Вчера все сложилось иначе. Шайбы в ворота финнов, которые защищал лучший вратарь прошлой недели КХЛ Эдди Паскуале, забили Антон Ландер, Максим Осипов, Павел Красовский и Артем Ильенко.

Лучшими игроками матча стали Павел Красовский, Эдвард Паскуале и Алексей Марченко – все из «Локомотива».

В среду, 14 октября, ярославской команде предстоит игра на выезде с рижским «Динамо».