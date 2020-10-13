На семи перекрестках в Рыбинске установили видеокамеры. Адреса

На семи перекрестках в Рыбинске установили видеокамеры
Фото: Мэрия Ярославля
В Рыбинске на семи перекрестках установили высокоинтеллектуальные камеры видеофиксации, которые будут следить за порядком. Подключат их уже в ближайшее время, сейчас местная городская электросеть проводит эти работы.
Под контролем окажутся семь участков дорог, где ДТП происходят наиболее часто:
- перекресток ул.Толбухина и Шекснинского шоссе;
- перекресток ул.9 Мая и пр.Серова;
- перекресток пр.Серова и бульвара Победы;
- ул.Труда (участок дороги у магазина «Еврострой»);
- перекресток ул.Плеханова и ул.Луначарского;
- ул.Черпанова в районе дома №3 (камера направлена на пешеходный переход);
- перекресток Окружной дороги и дороги через деревню Суховское.
Высокоинтеллектуальные камеры способны фиксировать нарушения скоростного режима, нарушения разметки, несоблюдение сигнала светофора, нарушение требований перестроения, обгона, дорожных знаков, нарушения на пешеходных переходах и много что еще.