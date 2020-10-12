У Ярославской областной больнице строят вертолетную площадку

Тяжелых больных в Ярославль будут доставлять на вертолетах Фото: Правительство Ярославской области

У Ярославской областной больницы началось строительство вертолетной площадки. Это событие можно назвать первым шагом к развитию в регионе санитарной авиации.

- С ее помощью в лечебные учреждения Ярославля из районов будут доставляться наиболее тяжелые пациенты, которым нужна срочная операция или высокотехнологичная медпомощь. Работы ведутся за счет областного бюджета и должны завершиться в этом ноябре, - рассказал глава региона Дмитрий Миронов.

Вторую такую площадку собираются построить в Переславле, так как там проходит трасса М8 и пострадавших в ДТП можно будет оперативно доставлять в Ярославль или федеральные медицинские центра.

В следующем году область приступит к поискам перевозчика.