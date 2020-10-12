В Ярославле с 13 октября откроется движение по Тутаевскому шоссе

Тутаевское шоссе откроют завтра, 13 октября Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле завтра, 13 октября, открывается для движения и общественного, и личного транспорта Тутаевское шоссе. Но дорога пока будет открыта с ограничения по скорости, планируется частичное перекрытие по полосам, так как продолжаются работы на съездах, тротуарах и остановках.

Общественный транспорт, как пояснили в мэрии, также возвращается к своему привычному графику.

- Движение автобусов по шести маршрутам будет производиться по прежним схемам и утвержденным расписаниям. Очень ждем возвращения троллейбусов, которые пойдут уже по новой контактной сети, - сказал мэр Ярославля Владимир Волков.

Капитальный ремонт дороги длился на протяжении двух лет. И вот уже завтра мучения брагинцев должны закончиться. Если, конечно, сегодня вечером мэрия вновь не решит повременить с открытием, как это было на прошлой неделе.