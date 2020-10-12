"Лопнуло колесо": в Ярославле спасатели сняли с трамвайных путей перевернутую иномарку

У машины лопнуло колесо. ФОТО: Центр гражданской защиты Ярославля

ДТП на конечной остановке трамвая на Пятерке произошло в субботу. Фото аварии быстро облетело все ярославские паблики и большинство комментаторов сошлось на то, что водителю надо меньше гонять. И вот сегодня спасатели Центра гражданской защиты Ярославля прояснили ситуацию.

- У автомобиля "Мазда" на повороте лопнуло переднее колесо и машину занесло на трамвайные рельсы, где он перевернулся, - говорится в сообщении.

Водитель сам выбрался из перевернутого авто, медицинская помощь мужчине не понадобилась. Чтобы избежать возгорания, спасатели отсоединили клеммы аккумулятора, поставили машину на колеса и перетащили к обочине дороги, освободив трамвайные пути.