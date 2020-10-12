21 кража и нападение на пенсионерку: 19-летнему жителю Ярославской области вынесли приговор

Суд приговорил обвиняемого к шести годам колонии строгого режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

19-летнего жителя Ростова признали виновным в совершении серии краж и разбоя.

За плечами молодого человека богатый «послужной список». Как установили в суде, в период с декабря 2018 года по октябрь 2019-го юноша совершил 21 кражу, 19 из них - еще будучи несовершеннолетним. В большинстве случаев вор незаконно проникал в чужие дома.

Так, в июле 2019 года злоумышленник через незапертую дверь террасы зашел в жилую часть здания. Пожилая хозяйка дома заметила незваного гостя. Молодой человек подошел к женщине и потребовал отдать деньги, а для пущей «убедительности» ударил пенсионерку несколько раз в грудь. Потерпевшей пришлось рассказать, где хранятся деньги. Юноша забрал их и скрылся, рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Суд приговорил обвиняемого к шести годам колонии строгого режима.