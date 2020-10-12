В Рыбинске пройдет день бесплатной юридической помощи

Получить юридическую консультацию можно будет 16 октября с 13 до 16 часов Фото: Администрация Рыбинска

16 октября специалисты юридического отдела администрации Рыбинска ответят на интересующие жителей города вопросы.

В пресс-службе ведомства пояснили, что за бесплатной помощью могут обратиться малоимущие граждане, инвалиды I и II группы, ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации и Советского Союза, герои социалистического труда и герои труда РФ; дети-инвалиды, дети-сироты и их законные представители, если они обращаются по вопросам, связанным с защитой прав детей; люди, желающие принять в семью ребенка-сироту; пожилые люди и инвалиды, проживающие в организациях социального обслуживания.

Также специалисты проконсультируют несовершеннолетних, которые содержатся в спецучреждениях и местах лишения свободы, и их представителей; недееспособных лиц или их представителей и тех, кто пострадал в результате чрезвычайных ситуаций.

Получить юридическую консультацию можно будет с 13 до 16 часов по адресу: улица Рабочая, дом 1, кабинет 315.