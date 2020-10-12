Волковский театр в Ярославле откроет сезон 16 октября

Театр откроет двери для зрителей 16 октября. ФОТО: архив КП

Волковский театр выходит с карантина 16 октября, в пятницу. Напомним, что открытие сезона было запланировано на начало месяца, но из-за болезни художественного руководителя Сергея Пускепалиса его пришлось отложить. Роспотребнадзор порекомендовал две недели не торопиться со спектаклями.

В октябре Первый русский представит сразу две премьеры: мюзикл в постановке Егора Дружинина "Еврейское счастье" и комедию от Валерия Кириллова "Сирена и Виктория".

Также в октябре актеры покажут "Хануму", "Неополитанские каникулы", "Калину красную", "Ромео и Джульетту".