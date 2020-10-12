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В Ярославской области в пожарном водоеме утонул автомобиль: погибли два человека

ЧП произошло в Некоузском районе
Светлана Крутикова
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По предварительной информации, машина оказалась в пруду в результате съезда с дороги

По предварительной информации, машина оказалась в пруду в результате съезда с дороги

Фото: Полина Вачнадзе

Вчера, 11 октября, в пожарном водоеме в поселке Волга Некоузского района обнаружили «ВАЗ-2112». По предварительной информации, машина оказалась в пруду в результате съезда с дороги. Люди, находившиеся в автомобиле, выбраться из него не смогли.

- В результате аварии погибли два человека – 19-летний юноша и 50-летняя женщина. Оба - местные жители, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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