«Невероятно, но факт!»: в Ярославской области в октябре зацвела сирень

В Переславском районе зацвела сирень. ФОТО: группа "ГКУ ЯО "Переславское лесничество" во ВКонтакте

В начале октября сотрудники Переславского лесничества увидели цветущую сирень. Фотографии «невероятной аномалии природы» лесники выложили в социальной сети.

- Цветение сирени может происходить в разное время, а именно с мая по июль. Это зависит от сорта кустарника и климатических условий в конкретном регионе. Важную роль играет температура воздуха. В случае раннего наступления весны, когда температура уже не опускается ниже +15 градусов, следует ожидать и раннего распускания метелок сирени, - поясняют работники организации.

По всей видимости, переславская сирень «решила», что наступила весна. И это неудивительно. Уже несколько недель в регионе стоит непривычно теплая для осенних месяцев погода. Однако наслаждаться затяжным бабьим летом осталось недолго. Синоптики рассказали, к чему готовиться ярославцам.