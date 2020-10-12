В Ярославле планируют создать парк в честь военных летчиков

Доминантой мемориала станет установленный на постамент реактивный самолет МиГ-15. ФОТО: группа "Ярославский авиатор" в Фейсбуке

На проспекте Фрунзе планируют создать парк, посвященный летчикам и авиатехникам бывшего военного аэродрома «Дядьково». Информация об этом появилась в группе «Ярославский авиатор» в Фейсбуке.

- Сразу после окончания Великой Отечественной войны поселок Сокол был гарнизоном, где размещался личный состав 147 гвардейского истребительного авиационного полка. Пилоты этого полка одними из первых в стране освоили отечественные реактивные самолеты, а также принимали участие в Корейской войне 1950-1953 годов. Кроме того, поселок Сокол тесно связан и с отечественной космонавтикой. В 1959 году здесь жил и проходил службу дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Борис Валентинович Волынов, - объясняют выбор места авторы идеи.

Планируется, что в новом парке появится мемориал «Пионерам реактивной авиации», центральной частью которого станет установленный на постамент реактивный самолет МиГ-15. Здесь же разобьют аллею советско-китайской дружбы, которая будет посвящена летчикам, воевавшим в Корее. И, конечно же, оборудуют места для отдыха жителей и гостей города.