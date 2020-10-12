"Первый снег". Синоптики рассказали о погоде в Ярославской области

К выходным погода ухудшится. Скриншот "Центр "Фобос"

Сентябрь и первая половина октября на осень были совсем не похожи: хороший плюс, отсутствие дождей. Такое затяжное бабье лето вызвано огромным аномальным антициклоном, который блокирует атлантические циклоны над Западной Европой и пока, по словам синоптиков Центар "Фобос", он сохранит свою власть в атмосфере.

Но не надолго.

- Уже в среду-четверг дыхание Ледовитого океана почувствуют жители северных и северо-западных регионов России, а в последующие дни репетиция зимы случится и в средней полосе, - сообщают специалисты.

В Центральной России тепло задержится до середины недели. А потом - дожди. К выходным осадки усилятся, температура начнет понижаться. К пятнице она упадет до +12 градусов днем, и +8 - ночью. В субботу и воскресенье не исключается первый снег.