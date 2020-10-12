Ярославцы попросили мэрию вывезти собранный ими мусор

Мусор собрали, но с вывозом возникла проблема. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Активисты движения "Исток" через соцсети обратились к ярославцам за советом. В минувшие выходные волонтеры провели экологическую акцию: очистили от мусора берег Которосли в районе комсомольского моста и железнодорожного моста.

- Берега наших рек и пляжей пользуются спросом у населения города, но к великому сожалению, не все граждане убирают за собой следы своего пребывания на природе, оставляют мусор на месте отдыха. Наш прекрасный город превращается в свалку, - пишут волонтеры.

Ребята собрали около 10 мешком с отходами. Но возникла другая проблема - вывезти эти мешки своими силами волонтеры не могут. И обратились за помощью в департамент городского хозяйства мэрии Ярославля с просьбой убрать собранный мусор.

- На что нам был дан ответ, что его увезут, но ответ весьма расплывчатый и туманный, нет никаких гарантий по выполнению. А тем временем птицы, бродячие собаки и просто невоспитанные люди постепенной начинают растаскивать собранный в пакеты мусор, - пишут волонтеры.

К читателям соцсетей активисты пришли за советом - куда еще можно обратиться, чтобы оперативно решить проблему, и труд неравнодушных людей не оказался напрасным. Волонтерам рекомендовали написать лично мэру города, а в следующий раз, перед уборкой, первым делом решить, куда и как вывозить отходы.