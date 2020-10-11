В Ярославле жителей пострадавшего от взрыва газа дома хотят расселить в новостройки

Жителям дома на улице Батова предложили приобрести квартиры в новостройках Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле расселяют жителей дома на улице Батова, пострадавшего от взрыва газа. На этой неделе здание признали аварийным. В первую очередь новое жилье купят собственникам 12 квартир, которые признали полностью уничтоженными.

- На расселение данных квартир правительство Ярославской области выделило 29 миллионов рублей. По оставшимся жилым квартирам на данный момент мы прорабатываем вопрос по выделению денежных средств, собираем пакет документов, чтобы в дальнейшем вести переговоры с федерацией, - пояснила заместитель директора регионального департамента строительства Татьяна Жгулева.

Вчера, 10 октября, с собственниками 12 квартир встретились представители районной администрации и предложили рассмотреть следующие варианты:

- В Дзержинском районе есть новостройки, разные серии домов с разным уровнем цен. Это дома на улицах Пашуковская, 2-й Брагинский проезд, Большая Норская, в микрорайоне «Парижская коммуна», а также у Павловской рощи.

При этом отмечается, что выбрать квартиры можно будет и на вторичном рынке, причем необязательно в Дзержинском районе. Главное, чтобы были соблюдены условия покупки жилья.