В Ярославле бывшие супруги через суд делят шкаф и матрас

До решения суда вещи будут храниться у бывшего супруга. ФОТО: Пресс-служба УФССП России по Ярославской области

В Ярославле бывшие супруги не смогли полюбовно поделить между собой совместно нажитое имущество. Женщина, боясь, что экс-муж продаст вещи, обратилась в суд с просьбой наложить на них арест. Суд требование удовлетворил.

- В перечень подлежащего аресту имущества вошли шкаф с тремя распашными дверцами, комод с пеленальным столиком и выдвижными ящиками, матрас, система очистки воды и станок, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.

Вещи оставили на хранение мужчине, однако продавать или отдавать их кому-либо он не имеет право. Если ярославец нарушит данное требование, ему придется нести уголовную ответственность.