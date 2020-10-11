В Ярославской области под колесами иномарки погибла женщина-велосипедист

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Авария случилась вчера, 10 октября, в 19:15 на 178-м километре трассы Углич-Некоуз-Брейтово в Некоузском районе.

- По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» сбил 36-летнюю женщину, которая ехала на велосипеде в попутном направлении по правому краю проезжей части дороги, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте до приезда скорой помощи.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.