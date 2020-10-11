15 октября в центре Рыбинска временно приостановят движение транспорта

Движение транспорта возобновится после окончания крестного хода, посвященного памяти Федора Ушакова Фото: Администрация Рыбинска

15 октября по улице Крестовой в Рыбинске временно приостановят движение транспорта. В этот день в городе пройдут мероприятия, посвященные памяти Федора Ушакова.

В 8:30 в Спасо-Преображенском соборе состоится божественная литургия, сообщает пресс-служба администрации Рыбинска. В 10:20 на Соборной площади начнет строиться колонна из служителей церкви, прихожан и почетных гостей. В 10:30 участники крестного хода проследуют по улице Крестовой до улицы Стоялой. Затем, ориентировочно в 10:40, на Ушаковском бульваре пройдет торжественное мероприятие и состоится возложение цветов к памятнику адмиралу. После этого крестный ход тем же маршрутом вернется к Спасо-Преображенскому собору.

Движение транспорта возобновится после окончания крестного хода.