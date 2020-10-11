«Дожали в овертайме»: ярославский «Локомотив» обыграл московское «Динамо»

Авторами забитых голов у "Локомотива" стали Никита Черепанов, Денис Алексеев и Атте Охтамаа. ФОТО: группа "ХК "Локомотив" во ВКонтакте

Вчера, 10 октября, «Локомотив» на домашнем льду одержал победу над московским «Динамо» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра закончилась со счетом 3:2 в пользу железнодорожников.

Счет в середине первого периода открыл динамовец Егор Брызгалов. Во втором периоде гости забили вновь. Однако ярославцам Никите Черепанову и Денису Алексееву удалось сравнять счет. В третьем периоде забитых шайб не было. Матч перешел в овертайм. Победный гол в ворота «Динамо» забил Атте Охтамаа.

Команда Андрея Скабелки одержала третью победу подряд. Сейчас «Локомотив» с 17 очками находится на четвертом месте турнирной таблицы западной конференции. Следующую игру железнодорожники проведут на выезде. 12 октября состоится матч с хельсинкским «Йокеритом».