Порезал лицо «розочкой»: в Ярославской области осудили рецидивиста, изуродовавшего девушку

При вынесении приговора суд учел отягчающее обстоятельство - опасный рецидив Фото: Алексей БУЛАТОВ

35-летнего жителя Гаврилов-Яма признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Инцидент произошел в августе 2019 года. Как установили в суде, ночью мужчина находился в одном из ресторанов города. Изрядно выпив, обвиняемый затеял ссору с посетителями заведения. В какой-то момент в руках дебошира оказалась «розочка». Он полоснул ею по лицу ничего не подозревавшей девушки. Со временем раны зажили, но рубцы остались.

Как отметили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области, при вынесении приговора суд учел отягчающее обстоятельство - опасный рецидив. Ранее обвиняемый уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека. В результате мужчина получил пять лет колонии строгого режима. Кроме того, он выплатит пострадавшей компенсацию за причинение морального вреда.