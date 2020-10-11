Суд обязал администрацию Рыбинска отремонтировать улицу Моторостроителей

В Рыбинске отремонтируют дорогу вдоль дома №14 на улице Моторостроителей Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Жители улицы Моторостроителей обратились в прокуратуру с жалобой на плохое состояние дороги вдоль дома №14. Правоохранители провели проверку и установили, что указанный участок действительно не соответствует установленным законом требованиям.

- На проезжей части обнаружили просадки и выбоины, бордюрный камень разрушен, тротуары и искусственное освещение не обустроены, - прокомментировали итоги проверки в областной прокуратуре.

В результате в суд направили исковое заявление с требованием обязать администрацию города привести дорогу в порядок. Суд требование удовлетворил. Теперь рыбинские власти должны будут позаботиться о том, чтобы выявленные нарушения устранили. Время для этого есть: исполнить судебное решение необходимо до июня 2022 года.