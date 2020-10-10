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В Ярославской области будут судить жительницу Подмосковья за сбыт фальшивых купюр

Поддельными деньгами женщина расплачивалась в магазинах Ростова и Переславля
Светлана Крутикова
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Обвиняемая успела сбыть 13 поддельных пятитысячных купюр

Обвиняемая успела сбыть 13 поддельных пятитысячных купюр

Фото: УМВД по Ярославской области

34-летняя гражданка ближнего зарубежья, проживающая в Московской области, обвиняется в сбыте поддельных пятитысячных купюр.

В один из ноябрьских дней 2019 года сразу в нескольких сетевых магазинах Ростова и Переславля обнаружили фальшивые деньги. Администрация торговых точек обратилась в полицию. Оперативники задержали подозреваемую. Во время обыска в квартире женщины нашли еще несколько поддельных купюр.

- Установили, что обвиняемая приобрела их через Интернет. По дороге в Ростов она просила водителя автомобиля останавливаться у различных магазинов, покупала товары на сумму менее тысячи рублей и расплачивалась фальшивыми купюрами. По такой схеме женщине удалось сбыть 13 подделок, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В настоящее время расследование завершено, дело передано в суд. Мошеннице, которая сейчас находится под стражей, грозит до восьми лет лишения свободы.

Криминал