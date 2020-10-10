Ярославский технический университет переходит на дистанционное обучение

ЯГТУ переходит на смешанный режим обучения. ФОТО: группа ЯГТУ во ВКонтакте

С 12 октября Ярославский государственный технический университет переходит на смешанный режим обучения, чтобы предупредить распространение коронавирусной инфекции. Информация об этом появилась на сайте вуза.

Лекции и практические занятия будут проводиться дистанционно. А вот на лабораторные работы студентам приходить придется.

- Это касается тех дисциплин, которые нельзя освоить полностью в дистанционном режиме. Лабораторные занятия будут проводиться в малых группах, - говорится в сообщении.

Продлится режим смешанного обучения до 31 октября. Напомним, ранее на дистант ушел Демидовский университет.